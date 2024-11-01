21 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

مراسل - مصراوي:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على القائمة النهائية لمباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد الجناح المغربي رضا سليم، وناشيء الأهلي مواليد 2003 سمير محمد.

قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - يوسف أيمن - يحيى عطية الله - خالد عبد الفتاح - أكرم توفيق.

خط الوسط: محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - إمام عاشور - مروان عطية - عمرو السولية - بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات - محمد عبد الله.

خط الهجوم: وسام أبو علي - سمير محمد.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيراميكا غدا السبت، في افتتاح مواجهات المارد الاحمر للموسم الجديد 2024/25.

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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة