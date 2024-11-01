بالتخصص.. الزمالك يُصبح أكثر نادي يستقبل أهداف من محمد هلال (فيديو)

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كتب - محمد القرش:

فاز نادي الزمالك على نظيره البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وسجل جناح البنك الاهلي، محمد هلال، هدفي فريقه في مرمى الزمالك بالتخصص.

ودائما ما يُسجل هلال أهداف عندما يواجه الفارس الأبيض، حيث رفع رصيده إلى 5 أهداف أمام الزمالك، كأكثر فريق يستقبل أهداف من اللاعب.

وسجل محمد هلال ضد الزمالك 5 أهداف بجانب تمريرتين حاسمتين أثناء مشاركته مع وادي دجلة والبنك الأهلي خلال 13 مباراة.

وبدأ اللاعب سجله التهديفي أمام الزمالك بهدف مع وادي دجلة في دوري 2018/19، وآخر في موسم 2021/22 مع البنك الأهلي، والثالث في دوري 2022/23، بجانب هدفي اليوم الجمعة.

جوووووول.. هلال بنفس الطريقة⚽🔥.. الهدف الثاني للبنك الأهلي في شباك الزمالك من ركلة جزاء عن طريق محمد هلال💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/meU14NEaxb — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 1, 2024

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