موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستهل فريق الأهلي مشواره بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 باستضافة نظيره سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 عند الثامنة من مساء يوم غد السبت.

الأهلي كان قد توّج بلقب النسخة الماضية من الدوري برصيد 85، فيما أنهى سيراميكا كليوباترا الموسم ذاته في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

اقرأ أيضًا:

موعد المباراة المقبلة للزمالك في الدوري بعد الفوز على البنك الأهلي

فتوح يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 85 يومًا