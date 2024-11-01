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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقناة الناقلة

10:16 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    تدريبات النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    تدريبات النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    تدريبات النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    تدريبات النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    تدريبات النادي الأهلي
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    تدريبات النادي الأهلي
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    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستهل فريق الأهلي مشواره بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 باستضافة نظيره سيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 عند الثامنة من مساء يوم غد السبت.

الأهلي كان قد توّج بلقب النسخة الماضية من الدوري برصيد 85، فيما أنهى سيراميكا كليوباترا الموسم ذاته في المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

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