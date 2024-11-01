موعد المباراة المقبلة للزمالك في الدوري بعد الفوز على البنك الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
استهل فريق الزمالك مشواره بالموسم الجديد من الدوري 2024/25 بفوز صعب على نظيره البنك الأهلي.
الزمالك خطف الفوز بالدقيقة 90+8 بهدف سجله لاعبه عبدالله السعيد من ركلة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة 3-2.
ويحل الزمالك ضيفًا في الجولة الثانية من الدوري على نظيره سموحة عند الخامسة عصر يوم الجمعة المقبل 8 أغسطس.
الفوز رفع رصيد فريق الزمالك إلى النقطة 3 في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المصري وسموحة صاحبا المركزين الثاني والأول.
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