فتوح يعود للمشاركة مع الزمالك بعد غياب 85 يومًا

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

عاد اللاعب أحمد فتوح للمشاركة مع الزمالك بعد غياب استمر 85 يوماً عن آخر مباراة خاضها مع الفريق في 8 أغسطس الماضي أمام زد بالدوري وانتهت بفوزهم بهدف نظيف.

فتوح شارك بديلاً بالدقيقة 74 بدلاً من أحمد سيد "زيزو" الذي تعرض للإصابة.

وغاب فتوح عن المشاركة مع الزمالك خلال الفترة الماضية على إثر الأزمة التي تعرض لها بحسبه بعد اتهامه بالقتل الخطأ.

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