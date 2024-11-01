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محاضرة واجتماع.. 20 صورة من تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا

09:44 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 20 صورة
    كريم الدبيس
  • عرض 20 صورة
    عمر كمال عبد الواحد
  • عرض 20 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 20 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
  • عرض 20 صورة
    رامي ربيعة وعمر كمال
  • عرض 20 صورة
    خالد عبد الفتاح
  • عرض 20 صورة
    تدريبات النادي الأهلي (5)
  • عرض 20 صورة
    تدريبات النادي الأهلي (3)
  • عرض 20 صورة
    تدريبات النادي الأهلي (4)
  • عرض 20 صورة
    تدريبات النادي الأهلي (2)
  • عرض 20 صورة
    حراس النادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 20 صورة
    تدريبات النادي الأهلي (1)
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور (2)
  • عرض 20 صورة
    الجهاز الفني للنادي الأهلي
  • عرض 20 صورة
    أكرم وعمرو السولية
  • عرض 20 صورة
    بيرسي تاو وواسام أبو علي
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كتب - محمد القرش:

استأنف فريق النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة.

وعقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران، من أجل شرح بعض التحضيرات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة، مع انطلاق فقرات المران الجماعي تحت إشراف مخطط الأحمال أندريس إندويا.

وقاد ميشيل يانكون رباعي حراسة المرمى، محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة على هامش المران.

واجتمع مارسيل كولر مع محمد رمضان المدير الرياضي على هامش المران، لمناقشة بعض الأمور الإدارية والتنظيمية وبرنامج الفريق خلال الأيام المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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