الأهلي يعلن غياب أشرف داري عن مباراة سيراميكا ويوضح طبيعة الإصابة

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - محمد القرش:

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب أشرف داري مدافع الفريق، عن مباراة سيراميكا كليوباترا، والمحدد لها غدا السبت.

وقال دكتور فريق الأهلي، أحمد جاب الله، عبر الموقع الرسمي للنادي، إن أشرف داري تعرض لكدمة قوية أثناء مشاركته في مران الفريق مساء الأربعاء الماضي

وأوضح جاب الله أن الكدمة التي تعرض لها داري في أنكل القدم، وهي نفس مكان الإصابة القديم، لذا فضل الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل جديد للاعب، للتخلص من آثار الكدمة وتفادي تجدد الإصابة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن داري بدأ تنفيذ البرنامج الاستشفائي والتأهيلي، للتخلص من الإصابة والعودة بعده للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

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