مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يعلن غياب أشرف داري عن مباراة سيراميكا ويوضح طبيعة الإصابة

09:09 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري من مران الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري في استاد القاهرة
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري
  • عرض 12 صورة
    وسام أبو علي وأشرف داري من تدريبات الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري من تدريبات الأهلي
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري 2
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري رفقة أمير توفيق
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري وأمير توفيق
  • عرض 12 صورة
    أشرف داري لاعب الأهلي الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غياب أشرف داري مدافع الفريق، عن مباراة سيراميكا كليوباترا، والمحدد لها غدا السبت.

وقال دكتور فريق الأهلي، أحمد جاب الله، عبر الموقع الرسمي للنادي، إن أشرف داري تعرض لكدمة قوية أثناء مشاركته في مران الفريق مساء الأربعاء الماضي

وأوضح جاب الله أن الكدمة التي تعرض لها داري في أنكل القدم، وهي نفس مكان الإصابة القديم، لذا فضل الجهاز الطبي وضع برنامج تأهيل جديد للاعب، للتخلص من آثار الكدمة وتفادي تجدد الإصابة.

وأشار طبيب الفريق إلى أن داري بدأ تنفيذ البرنامج الاستشفائي والتأهيلي، للتخلص من الإصابة والعودة بعده للتدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في الثامنة من مساء غد السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

"انضم قبل وفاتها بيومين".. قصة محمد محسن ناشئ الزمالك الذي خطف القلوب بصورة والدته الراحلة (صور)

جماهير الزمالك تستقبل ثنائي الفريق وتهتف لعبد الواحد السيد (صور)

أشرف داري الأهلي الأهلي وسيراميكا أشرف داري الأهلي المدافع أشرف داري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
محاضرة واجتماع.. 20 صورة من تدريبات الأهلي استعدادا لمواجهة سيراميكا

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)