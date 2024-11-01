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"انضم قبل وفاتها بيومين".. قصة محمد محسن ناشئ الزمالك الذي خطف القلوب بصورة والدته الراحلة (صور)

08:08 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف ناشئ الزمالك محمد محسن القلوب خلال مباراة فريقه وأكاديمية أندرلخت التي انتهت بفوز فريقه بسداسية نظيفة مساء اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من دوري منطقة الجيزة لمواليد 2011.

اللاعب الذي سجل هدفًا اليوم اعتاد الاحتفال برفع قميصه لتظهر صورة والدته التي طبعها على قميص آخر أسفله تخليدًا لذكراها ولتشاركه الاحتفال.

وانتظم صاحب الـ 13 عامًا بفريق الناشئين بنادي الزمالك يوم 13 نوفمبر 2019 قبل يومين من وفاة والدته التي كانت تحلم بارتدائه القميص الأبيض.

وينشط الناشئ في مركز خط الوسط؛ إذ يُجيد اللعب بكلتا القدمين.

وكانت انطلاقة ناشئ الزمالك ببرنامج مواهب مصر؛ حيث تم تكريمه من وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بعدها ذهب للاختبار بالزمالك والمقاولون ليلتحق بناشئين القلعة البيضاء.

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