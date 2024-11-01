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"دمتم قلب العائلة الواحد".. جماهير الزمالك تستقبل ثنائي الفريق وتهتف لعبد الواحد السيد (صور)

07:42 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 18 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 18 صورة
    جمهور الزمالك يهتف لعبد الواحد السيد (3)
  • عرض 18 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 18 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 18 صورة
    جمهور الزمالك يهتف لعبد الواحد السيد (1)
  • عرض 18 صورة
    تحية الجمهور لعبد الواحد السيد (8)
  • عرض 18 صورة
    تحية الجمهور لعبد الواحد السيد (9)
  • عرض 18 صورة
    تحية الجمهور لعبد الواحد السيد (6)
  • عرض 18 صورة
    تحية الجمهور لعبد الواحد السيد (5)
  • عرض 18 صورة
    جمهور الزمالك يهتف لعبد الواحد السيد (2)
  • عرض 18 صورة
    تحية الجمهور لعبد الواحد السيد (7)
  • عرض 18 صورة
    تحية الجمهور لعبد الواحد السيد (4)
  • عرض 18 صورة
    تحية الجمهور لعبد الواحد السيد (2)
  • عرض 18 صورة
    تحية الجمهور لعبد الواحد السيد (1)
  • عرض 18 صورة
    تحية الجمهور لعبد الواحد السيد (3)
  • عرض 18 صورة
    جماهير الزمالك
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كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد معروف ومحمد خيري

حرصت جماهير نادي الزمالك الحاضرة في مباراة البنك الأهلي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، على تحية ثنائي الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بجانب عبد الواحد السيد.

وظهر دونجا في أرض الملعب متجها إلى دكة بدلاء الزمالك، مرتديا قبعة رأس، وسترة عليها تاريخ 1977.

وهتفت جماهير الزمالك لمدير الكرة، عبد الواحد السيد، فور نزوله أرض الملعب، وهو ما دفعه إلى الذهاب لهم واحترام تحيتهم.

ورفعت جماهير الزمالك لافتة دعم للثلاثي جاء مضمونها: "دمتم قلب العائلة الواحد، دونجا، شلبي وعبد الواحد".

الجدير بالذكر أن الزمالك يواجه نظيره البنك الأهلي اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد السلام.

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دونجا عبد الواحد السيد نادي الزمالك الزمالك والبنك الأهلي دوري nile
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