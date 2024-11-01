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"رونالدو أساسيًا".. التشكيل الرسمي لمباراة النصر والهلال بالدوري السعودي

07:03 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

كريستيانو رونالدو (1)

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الجهازان الفنيان لفريقا النصر والهلال التشكيل الذي سيخوضان به مباراتهما عند الثامنة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ويبدأ فريق النصر تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي بتشكيل مكون من:بينتو - سلطان الغنام - إيمريك لابورتي - محمد سيماكان - نواف بوشل - عبد الله الخيبري - مارسيلو بروزوفيتش - ساديو ماني - أوتافيو - تاليسكا - كريستيانو رونالدو.

ويبدأ فريق الهلال المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي جيسوس بتشكيل مكون من:ياسين بونو - جواو كانسيلو -كاليدو كوليبالي - علي البليهي - سيرجي سافيتش ميلينكوفيتش - محمد كنو - مالكوم - محمد القحطاني - سالم الدوسري - ألكسندر ميتروفيتش.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة، فيما يحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 18 نقطة.

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