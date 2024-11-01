مفاجأة في تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي بالدوري المصري

كتب - محمد القرش:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التشكيل الرسمي لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.

واستقر المدرب البرتغالي، جوزيه جوميز، على قيادة الفلسطيني عمر فرج لخط هجوم الزمالك بجانب محمد حمدي الوافد الجديد.

تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي

حراسة المرمى، محمد عواد.

خط الدفاع، محمود بنتايك -حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - عمر جابر.

خط الوسط، محمد شحاتة - عبد الله السعيد - ناصر ماهر.

خط الهجوم : محمد حمدي - عمر فرج - أحمد مصطفى "زيزو".

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