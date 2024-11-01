"أبطال أفريقيا".. جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبين من ملعب مباراة البنك الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

"عمل في قناة الزمالك".. أبرز المعلومات عن ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجهت جماهير الزمالك المتواجدة بملعب استاد السلام رسالة للاعبي فريقها قبل مواجهة البنك الأهلي.

وحملت جماهير الزمالك لافتات بالملعب كُتب عليها: "الزمالك أبطال أفريقيا".

ويستهل الزمالك مشواره بالموسم الجاري من الدوري 2024/25 بمواجهة نظيره البنك الأهلي عند الثامنة مساء اليوم الجمعة.

وكان الزمالك قد توّج بلقب الكونفدرالية بالموسم الماضي 2023/2024 فيما توّج بعد ذلك بالسوبر الأفريقي.

اقرأ أيضًا:

الخليج يكشف سبب غياب محمد شريف عن مباراة الرائد

"في المران".. عبدالواحد السيد ينشر فيديو من داخل نادي الزمالك