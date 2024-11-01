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"أبطال أفريقيا".. جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبين من ملعب مباراة البنك الأهلي

06:53 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

وجهت جماهير الزمالك المتواجدة بملعب استاد السلام رسالة للاعبي فريقها قبل مواجهة البنك الأهلي.

وحملت جماهير الزمالك لافتات بالملعب كُتب عليها: "الزمالك أبطال أفريقيا".

ويستهل الزمالك مشواره بالموسم الجاري من الدوري 2024/25 بمواجهة نظيره البنك الأهلي عند الثامنة مساء اليوم الجمعة.

وكان الزمالك قد توّج بلقب الكونفدرالية بالموسم الماضي 2023/2024 فيما توّج بعد ذلك بالسوبر الأفريقي.

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