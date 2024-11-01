"أبطال أفريقيا".. جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبين من ملعب مباراة البنك الأهلي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:
وجهت جماهير الزمالك المتواجدة بملعب استاد السلام رسالة للاعبي فريقها قبل مواجهة البنك الأهلي.
وحملت جماهير الزمالك لافتات بالملعب كُتب عليها: "الزمالك أبطال أفريقيا".
ويستهل الزمالك مشواره بالموسم الجاري من الدوري 2024/25 بمواجهة نظيره البنك الأهلي عند الثامنة مساء اليوم الجمعة.
وكان الزمالك قد توّج بلقب الكونفدرالية بالموسم الماضي 2023/2024 فيما توّج بعد ذلك بالسوبر الأفريقي.
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