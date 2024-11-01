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"في المران".. عبدالواحد السيد ينشر فيديو من داخل نادي الزمالك

06:09 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

عبد الواحد السيد من المران

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كتب - يوسف محمد:

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الخميس، تواجد عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، بعد انتهاء الأزمة الخاصة به رفقة ثنائي الفارس الأبيض نبيل عماد دونجا ومصفى شلبي، في الإمارات.

ونشر عبد الواحد السيد فيديو عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، خلال تواجده في مران نادي الزمالك وسط حالة ترحيب كبيرة من اللاعبين بعودة مدير الكرة مرة أخرى.

وكان ثلاثي نادي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، تم إحتجازهم في دولة الإمارات وتعرضوا للتحقيق، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، الذي أقيم في دولة الإمارات.

وقررت محكمة أبو ظبي، صباح يوم الثلاثاء الماضي، الحكم على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 600 ألف درهم إماراتي على الثلاثي.

وعقب صدور القرار من محكمة أبو ظبي، قرر محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، العفو عن ثلاثي نادي الزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات الجولة الأولى، بالدوري المصري الممتاز.

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عبد الواحد السيد مران الزمالك
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