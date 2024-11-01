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مصراوي يكشف أسباب استبعاد شيكابالا والزناري من قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

05:00 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

شيكابالا

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كتب - مراسل مصراوى:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره البنك الأهلي اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر انطلاق، صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إن المدير الفني البرتغالي للفارس الأبيض جوزيه جوميز، استقر على استبعاد الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى الزناري، من قائمة الفريق التي ستخوض المباراة".

وتنقل المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس"،التي تعد الناقل الحصري للبطولة.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة، إلى الحكم الدولي محمد عادل.

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