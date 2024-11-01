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"أوباما يقود الهجوم".. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة بتروجيت بالدوري المصري

04:40 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    لاعبو بيراميدز
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    لاعبو فريق بيراميدز
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    فريق بيراميدز
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    بيراميدز
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    يوسف أوباما
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بتروجت في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "الدفاع الجوي"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ويدخل بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، محمد الشيبي، محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: يوسف أوباما، فيستون ماييلي، صديق إيجولا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من، "شريف إكرامي، علي جبر، مصطفى فتحي، محمود دونجا، محمد رضا بوبو، مروان حمدي، كريم حافظ، عبد الرحمن مجدي وأحمد عاطف قطة".

والجدير بالذكر أن فريق بيراميدز أنهى الموسم الماضي، من بطولة الدوري المصري الممتاز في المركز الثاني، خلف الأهلي، الذي حصد لقب البطولة.

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