"بداية من سليمان وصولاً للشناوي".. 10 صور لأفضل اللقطات الإنسانية بين الخطيب ولاعبي الأهلي (صور وفيد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة الأهلي والعين الإماراتي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية والتتويج بكأس بطل آسيا وأفريقيا والمحيط الهادئ، واحدة من أفضل اللقطات الإنسانية في كرة القدم، حينما منح محمد الشناوي قائد الفريق، كأس البطولة إلى رئيس النادي لرفعه بمفرده وسط أجواء احتفالية من اللاعبين.

وأعادت هذه اللقطة، إلى الأذهان العديد من المشاهد الإنسانية، التي قام بها لاعبو النادي المارد الأحمر مع محمود الخطيب رئيس النادي وأسطورة كرة القدم.

ويحرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل دائم على وضع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في المقدمة خلال الاحتفال بالحصول على البطولات المختلفة التي يحصدها الفريق.

ودائماً ما يقوم لاعبو الفريق بمشاركة الاحتفالات والبطولات التى يحصل عليها الفريق، بشكل مميز وإنساني من الدرجة الأولى، وتقديم أفضل اللافتات الطيبة لرئيس المارد الأحمر، تقديراً لجهوده مع الفريق خلال السنوات الماضية.

بطولة دوري أبطال أفريقيا 2020

ومن أبرز اللقطات التي ظهر فيها التقدير الكبير، من لاعبي النادي الأهلي لرئيس النادي وأسطورة فريق الكرة السابق محمود الخطيب، هى لقطة لاعب الفريق السابق وليد سليمان، حينما قرر منح ميداليته التي حصل عليها بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2020، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين دون مقابل.

كأس السوبر الأفريقي عام 2020

وتكرر نفس الموقف مرة أخرى في عام 2021، بعد تتويج المارد الأحمر، ببطولة السوبر الأفريقي على حساب نظيره نهضة بركان المغربي ولكن هذه المرة بشكل جماعي، حيث قام كل لاعبو الفريق على تقديم ميدالياتهم إلى رئيس النادي، خلال تواجده على منصة التتويج.

أقرأ أيضا:

موعد مباراة سيدات الأهلي واتحاد بسيون في الدوري

موعد مباراة الزمالك والمصري في دوري السيدات