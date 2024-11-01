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تم إلغاء هدفين".. بيراميدز يفلت من الهزيمة بتعادل أمام بتروجت بمستهل مشواره بالدوري

04:50 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
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  • عرض 4 صورة
    بيراميدز وبتروجت
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز وبتروجت
  • عرض 4 صورة
    بيراميدز وبتروجت
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متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

أفلت نادي بيراميدز من الخسارة في مستهل مشواره بالنسخة الجارية من الدوري 2024/25 بالتعادل بهدف لمثله مع نظيره بتروجت اليوم الجمعة.

وقص بتروجت شريط التسجيل مبكرًا بعد مرور 3 دقائق عن طريق لاعبه جبريل شيكودي الذي راوغ حارس مرمى بيراميدز أحمد الشناوي ثم وضع الكرة بالشباك.

وتعادل بيراميدز سريعًا بالدقيقة 6 عن طريق لاعبه فيستون ماييلي الذي وصلته كرة سددها في الشباك.

وشهدت المباراة إلغاء هدفين سجلهما بتروجت خلال اللقاء في ظهوره الأول بعد صعوده للدوري الممتاز.

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