مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

رسالة باللغة العربية.. مارسيل كولر يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا (صورة)

02:05 م الجمعة 01 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كولر ومحمد رمضان
  • عرض 8 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 8 صورة
    مارسيل كولر من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة
  • عرض 8 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 8 صورة
    مارسيل كولر
  • عرض 8 صورة
    السويسري مارسيل كولر
  • عرض 8 صورة
    كولر من المؤتمر الصحفي لنادي الأهلي (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منافسه في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز ضد سيراميكا كليوباترا.

ونشر مارسيل كولر صورته مع لقطة من مباراة لسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب مارسيل كولر على الصورة باللغة العربية: "النهاردة قضيت وقتي في دراسة خصمنا القادم، دايما خطوة قدام، تصبحوا على خير يا جماعة".

ويفتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا.

مارسيل كولر يستعد لموجهة سيراميكا كليوباترا

اقرأ أيضًا:

"سيراعي مصلحته".. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مستقبل علي معلول مع النادي الأهلي

مارسيل كولر سيراميكا كليوباترا الأهلي الدوري المصري الأهلي وسيراميكا كليوباترا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"بالجرى على الشاطيء"..ميدو يستعد للعودة للملاعب مرة أخرى

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)