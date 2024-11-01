رسالة باللغة العربية.. مارسيل كولر يستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا (صورة)

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

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كتبت-هند عواد:

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، منافسه في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز ضد سيراميكا كليوباترا.

ونشر مارسيل كولر صورته مع لقطة من مباراة لسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتب مارسيل كولر على الصورة باللغة العربية: "النهاردة قضيت وقتي في دراسة خصمنا القادم، دايما خطوة قدام، تصبحوا على خير يا جماعة".

ويفتتح الأهلي مشواره في الدوري المصري، بمواجهة سيراميكا كليوباترا.





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