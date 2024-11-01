"سيراعي مصلحته".. سيد عبد الحفيظ يتحدث عن مستقبل علي معلول مع النادي الأهلي

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

أشاد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، بلاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي علي معلول، معلقاً على قرار النادي الأهلي، بأن الموسم الحالي سيكون الأخير للدولي التونسي داخل جدران القلعة الحمراء، في حال عدم قدرة اللاعب على استعادة مستواه عقب العودة من الإصابة.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "علي معلول هو أفضل محترف دخل النادي الأهلي من ناحية الأرقام".

وأضاف: "معلول انضم إلى الفريق في أغسطس عام 2016، خاض رفقة الفريق 7 نهائيات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، تمكن من حصد 4 ألقاب منهم وكان له تأثير قوي في كل البطولات التي خاضها مع الفريق".

وتابع: "محمد رمضان أكد أن هناك اتفاق بين النادي وعلي معلول حول رحيله وهذا الاتفاق سيخرج إلى النور بكل تأكيد".

واختتم معلول تصريحاته: "لدي ثقة بشكل كبير أن الأهلي، سيراعي نقطتين في هذا الأمر وهما مصلحة النادي في المقام الأول ومصلحة علي معلول أيضاً".

وكان محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي، أعلن في وقت سابق، أنه حدث اتفاق مع علي معلول لاعب الفريق، على أن الموسم الحالي سيكون الأخير للاعب داخل الفريق، حال عدم قدرته على استعادة مستواه بعد العودة من الإصابة التي يعاني منها.

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