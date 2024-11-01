لن أدربه في وجود حسين لبيب.. فينجادا يكشف كواليس اقترابه من العودة إلى الزمالك

كتبت-هند عواد:

كشف البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني الأسبق للزمالك، كواليس اقترابه من العودة لتدريب الفريق، قبل تولي مواطنه جوزيه جوميز المدير الفني الحالي.

وقال فينجادا في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "كنت قريبا من العودة إلى الزمالك مؤخرا والتقيت مع حسين لبيب رئيس النادي، وحتى هذه اللحظة لا أعلم لماذا لم يتم الاتفاق، تعاملت مع الزمالك بمنتهى الاحترافية، وعندما أنهينا الاجتماع كنت أرغب في التواصل مع زوجتي لأخبرها باقترابي من العودة لتدريب الزمالك وهو الفريق الذي ربما كنت سأنهي مسيرتي معه وخاصة أن عائلتي يحبون فكرة العودة إلى القاهرة".

وأضاف: "حسين لبيب طلب مني أن يظل الأمر سرا بيننا وبالطبع لم أتحدث عنه مع أي شخص، وبعدها تلقيت رسالة اعتذار مفاجئة من عبد الله جورج لتأجيل رحلتي وهنا أدركت مغزى هذه الرسالة فأنا لست هاويا، لا أعلم ماذا حدث، ربما كان هناك شخص داخل مجلس إدارة الزمالك لم يكن يرغب في وجودي، وكانت صدمة بالنسبة لي أن تتم معاملتي بهذه الطريقة خاصة أنني كنت أتحدث مع رئيس النادي".

وأتم فينجادا تصريحاته: "بالطبع الزمالك في قلبي خاصة أن هذا النادي تسبب في شهرتي في مصر وفي السعودية أيضا، لكنني لن أتولى تدريب الفريق في وجود حسين لبيب في رئاسة النادي، قرار تعيين جوميز كان رائعا والفريق يسير معه بشكل جيد ويحقق نتائج رائعة".

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