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ملف مصراوي.. عقوبات جديدة لثلاثي الزمالك.. تفاصيل مونديال الأندية

08:29 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024

ثلاثي الزمالك بعد عودته

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كتبت - نهى خورشيد

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات الهامة أمس الخميس، نستعرضها خلال السطور التالية:

"إيقاف وغرامة مالية".. الاتحاد المصري يعلن عقوبات ثلاثي الزمالك على خلفية أحداث السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الخميس، توقيع عقوبة على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، بالإضافة إلى ثنائي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجان على خلفية ما بدر منهم عقب مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

أول قرار من الزمالك بعد صدور عقوبات ضد 3 من لاعبيه

كشف مصدر مطلع في نادي الزمالك عن نية مجلس إدارة القلعة البيضاء لتقديم تظلم رسمي على العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة ضد ثلاثي الأبيض عبد الواحد السيد، نبيل عماد “دونجا”، ومصطفى شلبي. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

"الأيام ستظهر الحقائق".. استقالة مفاجئة لعضو جديد في فريق الأهلي

أعلن عماد الدين فاروق، اعتذاره عن عدم قبول مسؤولية المعد النفيس لفريق الكرة بالنادي الأهلي بعد تعيين بأيام قليلة. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

دوري السيدات.. سداسية لوادي دجلة ورباعيتين لزد والبنك الأهلي

انطلقت مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري للسيدات، اليوم الخميس، وأقيمت 3 مباريات، وادي دجلة والمقاولون العرب، إنبي والبنك الأهلي، زد والمعادي واليخت، وشهدت هذه المباريات إحراز 14 هدفا. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

أول ظهور لعبد الواحد السيد رفقة أسرته (صور)

اجتمعت أسرة عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، في منزله، بعد انتهاء أزمته وعودته من الإمارات. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

بمشاركة الأهلي.. فيفا يحدد موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية

كشف مصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حدد موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية، 2025، التي سوف تقام في الولايات المتحدة الأمريكية. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

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قاد أحمد عبد القادر لاعب فريق قطر القطري، فريقه لتحقيق الفوز على حساب نظيره الخور، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدوري القطري. ( لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..)

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ثلاثي الزمالك عقوبات جديدة لثلاثي الزمالك مونديال الأندية الزمالك والمصري البورسعيدي سيدات استقالات بالأهلي
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