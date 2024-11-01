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"قبل مباراة اليوم".. تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

03:35 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    مباراة الزمالك والبنك الأهلي
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    صور من مباراة الزمالك والبنك الأهلي
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    شيكابالا يقود الزمالك للفوز على البنك الأهلي
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    الزمالك البنك الأهلي مصطفى شلبي
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كتب - يوسف محمد:

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025 اليوم، بمواجهة فريق البنك الأهلي.

ويلاقي نادي الزمالك نظيره البنك الأهلي اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء سيجمع بين الفريقين، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وستكون هذه هى المواجهة التاسعة التي تجمع بين الزمالك والبنك الأهلي، حيث سبق أن تواجها معاً في 8 مباريات من قبل ببطولة الدوري المصري.

وسبق أن تواجها الفريقين معاً في 8 مباريات من قبل بالدوري المصري الممتاز، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في 6 لقاءات وحضر التعادل في مباراتين ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

ونجح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تسجيل 13 هدفاً في مرمى البنك الأهلي، فيما تلقت شباك الفارس الأبيض 5 أهداف فقط من البنك.

والجدير بالذكر أن مباراة الزمالك أمام البنك الأهلي، سيتم نقلها عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.

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