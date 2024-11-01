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افتتاح مشوار الأبيض.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري

09:11 ص الجمعة 01 نوفمبر 2024
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
  • عرض 8 صورة
    لاعبي الفريق الأول بالزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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    فريق الزمالك
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كتب- محمد خيري:

يفتتح اليوم الجمعة، الفريق الأول لنادي الزمالك، مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز، لموسم 2024\2025.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره البنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، على استاد السلام، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الفريق الأبيض، بقيادة البرتغالي جوميز، لبداية قوية، حيث يطمح في تحقيق أول ثلاث نقاط، في ظل مواجهة منافس قوي تحت قيادة المدير الفني طارق مصطفى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

وسوف تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الثامنة مساء اليوم الجمعة، عبر قناة "أون تايم سبورتس 1"، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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