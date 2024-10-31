أول قرار من الزمالك بعد صدور عقوبات ضد 3 من لاعبيه

مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع في نادي الزمالك عن نية مجلس إدارة القلعة البيضاء لتقديم تظلم رسمي على العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة ضد ثلاثي الأبيض عبد الواحد السيد، نبيل عماد “دونجا”، ومصطفى شلبي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة الزمالك ترى أن العقوبات الموقعة على الثلاثي جاءت بشكل مبالغ فيه، للاطلاع على العقوبات.. اضغط هنا

وأشار المصدر أن الإدارة لديها حق في الطعن على العقوبة أمام الجهات المختصة، مضيفاً أن النادي يسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لمحاولة تخفيفها.

وأتم المصدر أن الإدارة تأمل في الحصول على قرار منصف يُراعي موقف اللاعبين ونادي الزمالك.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مؤخراً عن فرض عقوبات على لاعبي الزمالك، بعد عودتهم من الإمارات عقب انتهاء أزمة لقاء بيراميدز بالسوبر المصري.