مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

أول قرار من الزمالك بعد صدور عقوبات ضد 3 من لاعبيه

10:48 م الخميس 31 أكتوبر 2024

نادي الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع في نادي الزمالك عن نية مجلس إدارة القلعة البيضاء لتقديم تظلم رسمي على العقوبات التي أصدرها اتحاد الكرة ضد ثلاثي الأبيض عبد الواحد السيد، نبيل عماد “دونجا”، ومصطفى شلبي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي أن إدارة الزمالك ترى أن العقوبات الموقعة على الثلاثي جاءت بشكل مبالغ فيه، للاطلاع على العقوبات.. اضغط هنا

وأشار المصدر أن الإدارة لديها حق في الطعن على العقوبة أمام الجهات المختصة، مضيفاً أن النادي يسعى للتواصل مع اتحاد الكرة لمحاولة تخفيفها.

وأتم المصدر أن الإدارة تأمل في الحصول على قرار منصف يُراعي موقف اللاعبين ونادي الزمالك.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن مؤخراً عن فرض عقوبات على لاعبي الزمالك، بعد عودتهم من الإمارات عقب انتهاء أزمة لقاء بيراميدز بالسوبر المصري.

نادي الزمالك اتحاد الكرة عبد الواحد السيد دونجا مصطفى شلبي عقوبات على لاعبي الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري والقناة الناقلة

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)