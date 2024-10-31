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بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة بتروجت في افتتاح مشواره بالدوري المصري

09:42 م الخميس 31 أكتوبر 2024

بيراميدز

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كتبت - نهى خورشيد

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، القائمة التي سيخوض بها مباراة الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز أمام بتروجت.

وتقام مباراة بيراميدز وبتروجيت في الخامسة من مساء الجمعة على استاد الدفاع الجوي، حيث يسعى الفريقان لتحقيق بداية قوية في موسم الدوري الجديد.

وشهدت القائمة تواجد كلا من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - علي جبر - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما

كرونوسلاف يورشيتش بيراميدز بتروجت الدوري المصري الممتاز مباراة بيراميدز وبتروجيت
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