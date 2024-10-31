مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"بحضور دونجا وشلبي".. الزمالك يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الأهلي

09:35 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مران الزمالك
  • عرض 3 صورة
    عبد الواحد السيد وأسرته
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي غداً في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

وشهد المران الجماعي للفارس الأبيض، تواجد الثلاثى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لاعبا الفريق، بعد انتهاء أزمة الثلاثي في الإمارات.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، على تخفيف الحمل البدني للاعبين والتركيز على بعض الجوانب الخططية والفنية قبل مباراة البنك الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره البنك الأهلي غداً، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت محكمة أبو ظبي، قررت صباح يوم الثلاثاء الماضي، الحكم على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 600 ألف درهم إماراتي على الثلاثي.

وعقب صدور القرار من محكمة أبو ظبي، قرر محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، العفو عن ثلاثي نادي الزمالك.

أقرأ أيضاً:

"الأيام ستظهر الحقائق".. استقالة مفاجئة لعضو جديد في فريق الأهلي

إنشاء فرع أكتوبر.. الزمالك يدعو لجمعية عمومية عادية في هذا الموعد

الزمالك الزمالك والبنك الأهلى البنك الأهلى الدوري المصري الممتاز عبد الواحد السيد نبيل عماد دونجا مصطفى شلبي ثلاثي الزمالك جوزيه جوميز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بيراميدز يعلن قائمته لمواجهة بتروجت في افتتاح مشواره بالدوري المصري

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)