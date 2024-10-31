"بحضور دونجا وشلبي".. الزمالك يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة البنك الأهلي

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كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية، استعداداً لمواجهة فريق البنك الأهلي غداً في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025.

وشهد المران الجماعي للفارس الأبيض، تواجد الثلاثى عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لاعبا الفريق، بعد انتهاء أزمة الثلاثي في الإمارات.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، على تخفيف الحمل البدني للاعبين والتركيز على بعض الجوانب الخططية والفنية قبل مباراة البنك الأهلي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة نظيره البنك الأهلي غداً، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكانت محكمة أبو ظبي، قررت صباح يوم الثلاثاء الماضي، الحكم على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 600 ألف درهم إماراتي على الثلاثي.

وعقب صدور القرار من محكمة أبو ظبي، قرر محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، العفو عن ثلاثي نادي الزمالك.

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