"إيقاف وغرامة مالية".. الاتحاد المصري يعلن عقوبات ثلاثي الزمالك على خلفية أحداث السوبر المصري

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء اليوم الخميس، توقيع عقوبة على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، بالإضافة إلى ثنائي الفريق مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، على خلفية ما بدر منهم عقب مباراة الفارس الأبيض أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكان ثلاثي نادي الزمالك، عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي ونبيل دونجا، تعرضوا للمحاكمة في الإمارات، بسبب التعدي على أحد منظمي مباراة الفريق أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وجاءت العقوبات الخاصة بـ ثلاثي الزمالك، طبقاً للبيان الرسمي من الاتحاد كالتالي:

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك، قدرها 20 ألف جنيه بسبب السباب الجماعي.

إيقاف ثلاثي الفريق عبد الواحد السيد مدير الكرة، مصطفى شلبي ونبيل دونجا 4 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف.

واختتم الاتحاد بيانه، بأنه سوف يتم تطبيق العقوبة على الثلاثي في بطولة السوبر المصري، مما يعني أنه في حال استمرارهم داخل صفوف الفريق وتأهل الفريق لخوض بطولة السوبر المصري في الموسم المقبل، سيتم إيقاف الثلاثي وغيابهم عن المشاركة.

وقررت محكمة أبو ظبي، صباح يوم الثلاثاء الماضي، الحكم على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 600 ألف درهم إمارات على الثلاثي.

وعقب صدور القرار من محكمة أبو ظبي، قرر محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، العفو عن ثلاثي نادي الزمالك.

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