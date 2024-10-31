"في حضور عبد الواحد السيد".. تفاصيل جلسة أحمد سليمان مع جوميز ولاعبو الفريق

كتب - يوسف محمد:

عقد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة بالنادي، جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بحضور البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

وحرص سليمان خلال الاجتماع، على تحفيز اللاعبين ومطالبتهم بتحقيق الفوز، في بداية مشوار الفريق بالدوري المصري الممتاز أمام البنك الأهلي، مشيراً إلى ثقة مجلس الإدارة في اللاعبين والجهاز الفني للفريق.

وعلى الجانب الآخر حرص حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي على التواجد في المران الجماعي للفريق اليوم، لمؤازرة الفريق قبل مواجهة البنك الأهلي.

ويدخل الزمالك في معسكر مغلق عقب مران اليوم، في أحد الفنادق القريبة من ستاد السلام، استعداداً لخوض مباراة البنك الأهلي، في الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك لملاقاة نظيره البنك الأهلي غداً، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام".

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