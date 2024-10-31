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"الأيام ستظهر الحقائق".. استقالة مفاجئة لعضو جديد في فريق الأهلي

05:02 م الخميس 31 أكتوبر 2024

فريق النادي الأهلي

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كتب- محمد خيري:

أعلن عماد الدين فاروق، اعتذاره عن عدم قبول مسؤولية المعد النفيس لفريق الكرة بالنادي الأهلي بعد تعيين بأيام قليلة.

وكتب عماد فاروق عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أعتذر عن عدم قبول المهمة مع النادي الأهلي والأيام ستظهر الحقائق".

جدير بالذكر أن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أعلن منذ أيام تعيين عماد الدين فاروق، نجم الفريق السابق في الكرة الطائرة، ضمن الجهاز الفني مع كولر، وهو معه دكتوراه في علم النفس الاجتماعي والرياضي، وجلس بالفعل مع المدرب السويسري، وأبدى إعجابه به.

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