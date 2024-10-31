إنشاء فرع أكتوبر.. الزمالك يدعو لجمعية عمومية عادية في هذا الموعد

كتب- محمد خيري:

يعلن نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024 بالمقر الرئيسي للنادي.

وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم (71) سنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي، يتشرف مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية بدعوة السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية الذين مضى على عضويتهم العاملة سنة على الأقل، والمسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية، وما عليهم من التزامات مالية مستحقة قبل التاريخ المحدد لاجتماع الجمعية العمومية العادية بخمسة عشر يومًا على الأقل والمقرر لانعقادها يوم الثلاثاء الموافق 10/12/2024 وذلك بالمقر الرئيسي للنادي.

1- التصديق على محضر الاجتماع السابق.

2- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل العام المالي الجديد.

3- النظر فى تقرير مراقب الحسابات.

4- اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية لعام ٢٠٢٣-٢٠٢٤ ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة لعام ٢٠٢٤-٢٠٢٥.

5- تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

6- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

7- النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني(من تاريخ الإعلان ولمدة 10 أيام).

8- الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:

٠ اعتماد اللائحة المالية لشئون الاشتراكات والعضوية.۰الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.

٠ اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسى وفرع حدائق أكتوبر.

٠ النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوى للسادة الأعضاء بواقع 15% من قيمة الاشتراك السنوى طبقا لأحكام وضوابط اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها.

٠ النظر في استحداث بند رسوم جديدة بواقع 200 جنيه تحصل على الاشتراك السنوي مساهمة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار (تحصل

مرة واحدة من الأعضاء).

وتبدأ عملية التوقيع كشوف التسجيل اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، موعد انعقاد الجمعية العمومية.

ويكون النصاب القانوني للاجتماع صحيحا بحضور ١٠٠٠ عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

يكون التوقيع في كشوف الاجتماع بموجب بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر بالإضافة لبطاقة العضوية ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في حضور الاجتماع.

اقرأ أيضا:

بمشاركة الأهلي.. فيفا يحدد موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية

فتوح مفاجأة جوميز أمام البنك الأهلي في افتتاح الدوري