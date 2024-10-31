بمشاركة الأهلي.. فيفا يحدد موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية

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كتب- مصراوي:

كشف مصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حدد موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية، 2025، التي سوف تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في هذه البطولة النادي الأهلي، ممثلا عن مصر، ضمن أندية القارة الإفريقية بصفته بطلا بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مصدر لموقع "مصراوي"، أن قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم (5 ديسمبر) المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 32 فريقيا من بينهم أربعة أندية عربية: الأهلي - الترجي الرياضي التونسي - الوداد البيضاوي المغربي - الهلال السعودي - العين الإماراتي.

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