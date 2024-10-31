مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

بمشاركة الأهلي.. فيفا يحدد موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية

02:36 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    فريق النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    محترفة الأهلي ميا من استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك
  • عرض 8 صورة
    فريق النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق النادي الأهلي
  • عرض 8 صورة
    فريق الأهلي
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
  • عرض 8 صورة
    مباراة الأهلي أمام فريق مودرن سبورت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصراوي:

كشف مصدر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حدد موعد ومكان قرعة كأس العالم للأندية، 2025، التي سوف تقام في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك في هذه البطولة النادي الأهلي، ممثلا عن مصر، ضمن أندية القارة الإفريقية بصفته بطلا بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح مصدر لموقع "مصراوي"، أن قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم (5 ديسمبر) المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية مشاركة 32 فريقيا من بينهم أربعة أندية عربية: الأهلي - الترجي الرياضي التونسي - الوداد البيضاوي المغربي - الهلال السعودي - العين الإماراتي.

اقرأ أيضا:

فتوح مفاجأة جوميز أمام البنك الأهلي في افتتاح الدوري

الأهلي فريق الأهلي كأس العالم للأندية أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"الاستعانة بوجوه جديدة".. قرار من كولر قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)