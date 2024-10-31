"ضاع في الإمارات".. مصدر يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب-أحمد عبد الباسط:

كشف مصدر من لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي السوبر المصري، والتي أقيمت في الإمارات وانتهت بفوز الأبيض.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "لجنة المسابقات استلمت تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في أبوظبي يوم 24 أكتوبر الحالي، وعندما وصلت اللجنة مصر لم تجد التقرير "ضاع في الإمارات"، وطلبته مرة أخرى من المراقب".

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز، أزمة باشتباك ثلاثي الأبيض نبيل "دونجا" ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مع أحد أفراد الأمن المنظمين، وتحول الأمر لنيابة أبوظبي لمحاكمتهم، وبعد احتجازهم لما يقرب من 9 أيام، تم الحكم عليهم بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم إماراتي لكل لاعب.

وصدر قرار من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بالعفو عن ثلاثي الأبيض، الذين عادوا إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء.

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