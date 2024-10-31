مصدر لمصراوي: "تقرير مراقب المباراة يدين ثلاثي الزمالك.. وهذا موقفهم"

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب-أحمد عبد الباسط:

ينتظر ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة، عقوبة على ما بدر منهم، في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري، بالإمارات.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لمصراوي: "تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، أدان ثلاثي الأبيض، وسيتم عرض الأمر على لجنة المسابقات باتحاد الكرة، سيكون القرار بتوقيع عقوبات عليهم أو تحويلهم إلى لجنة الانضباط".

ونشبت أزمة بين ثلاثي الزمالك وأحد أفراد الأمن المنظمين للمباراة، وتحول الأمر لنيابة أبوظبي لمحاكمتهم، وبعد احتجازهم لما يقرب من 9 أيام، تم الحكم عليهم بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم إماراتي لكل لاعب.

وصدر قرار من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بالعفو عن ثلاثي الأبيض، الذين عادوا إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء.

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