مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

مصدر لمصراوي: "تقرير مراقب المباراة يدين ثلاثي الزمالك.. وهذا موقفهم"

01:54 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وصول ثلاثي الزمالك إلى مطار القاهرة
  • عرض 8 صورة
    ثلاثي الزمالك في الجلسة
  • عرض 8 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 8 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 8 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 8 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 8 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-أحمد عبد الباسط:

ينتظر ثلاثي الزمالك نبيل عماد "دونجا" ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد مدير الكرة، عقوبة على ما بدر منهم، في مباراة بيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري، بالإمارات.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة لمصراوي: "تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، أدان ثلاثي الأبيض، وسيتم عرض الأمر على لجنة المسابقات باتحاد الكرة، سيكون القرار بتوقيع عقوبات عليهم أو تحويلهم إلى لجنة الانضباط".

ونشبت أزمة بين ثلاثي الزمالك وأحد أفراد الأمن المنظمين للمباراة، وتحول الأمر لنيابة أبوظبي لمحاكمتهم، وبعد احتجازهم لما يقرب من 9 أيام، تم الحكم عليهم بالحبس لمدة شهر وغرامة 200 ألف درهم إماراتي لكل لاعب.

وصدر قرار من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بالعفو عن ثلاثي الأبيض، الذين عادوا إلى القاهرة، مساء أمس الأربعاء.

اقرأ أيضًا:

أول ظهور لعبد الواحد السيد رفقة أسرته (صور)

ثلاثي الزمالك الزمالك معاقبة ثلاثي الزمالك تقرير مراقب المباراة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"ضاع في الإمارات".. مصدر يكشف مفاجأة بشأن تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)