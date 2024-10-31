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ميدو: "شيكابالا زعلان على الزمالك مش على نفسه"

12:53 م الخميس 31 أكتوبر 2024
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    مشادة عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك بين شيكابالا ورامي ربيعة
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    شيكابالا
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    أحمد سليمان ومحمود عبد الرازق شيكابالا
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كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، الحالة النفسية لمحمود "شيكابالا" قائد الأبيض، بعد خسارة لقب السوبر المصري وإهدار ركلة جزاء ضد الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "العتاب يكون على قدر المحبة وقيمة شيكابالا بالنسبة لجماهير الزمالك كبيرة جدا، شيكابالا أسطورة في نادي الزمالك ولأخر يوم في عمره سيظل من أساطير الزمالك".

وأضاف: "أحسن اللاعبين في العالم يهدرون ركلات الجزاء، وإن شاء الله يكون له دور وهو يركز حاليا، بعدما كانت حالته النفسية سيئة بعد المباراة، لأنه زملكاوي "زعلان" على الزمالك "مش" على نفسه، الحزم الأكبر على الزمالك، وإن شاء الله يكمل تركيزه ومتوقع أن يتلقى الدعم من الجماهير في المباراة المقبلة، لأن جمهور الزمالك الحقيقي في المدرج".

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شيكابالا ميدو الزمالك
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