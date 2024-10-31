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أول ظهور لعبد الواحد السيد رفقة أسرته (صور)

12:33 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عبدالواحد السيد مع زوجته ميرفت إسماعيل وبناته نور وتمارا وملك وسما وفاطيما وشقيقه وائل السيد
  • عرض 3 صورة
    عبدالواحد السيد مع زوجته ميرفت إسماعيل وبناته نور وتمارا وملك وسما وفاطيما وشقيقه وائل الس
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كتبت-هند عواد:

اجتمعت أسرة عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، في منزله، بعد انتهاء أزمته وعودته من الإمارات.

وظهر عبد الواحد السيد في صورة عائلية مع زوجته ميرفت إسماعيل وبناته نور وتمارا وملك وسما وفاطيما، بالإضافة إلى شقيقه وائل السيد.

وصدر قرار من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، بالعفو عن ثلاثي الزمالك نبيل "دونجا" ومصطفى شلبي وعبد الواحد السيد، بعد الحكم عليهم بالحبس لمدة شهر، بتهمة التعدي على أحد الأفراد المنظمين لمباراة الفريق ضد بيراميدز.

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