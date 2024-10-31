تحرك الانضباط لمعاقبة ثلاثي الزمالك.. ورد ناري للأبيض

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتب- محمد خيري:

قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر مسؤول داخل اتحاد الكرة، أكد أن لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة، للاطلاع على تقرير مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز، وتحديد العقوبات وفقا للائحة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه عبر قناة المحور: "المصدر أشار في تصريحات للبرنامج، إلى أن بعض أعضاء اتحاد الكرة اقترحوا إغلاق الأزمة، وعدم إصدار عقوبات ضد ثلاثي الزمالك لأن الأزمة انتهت بالعفو عنهم من رئيس دولة الإمارات".

وأكمل: "البعض الآخر داخل اتحاد الكرة، يخشى من اتهامات الجبلاية بعدم اتخاذ موقف حاسم في الأزمة ومخالفة اللائحة وتجاهل تقرير المراقب".

وأضاف، أن هناك اتجاه كبير داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بعدم توقيع أي عقوبات على الثلاثي عبد الواحد السيد مدير الكرة والثنائي مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا بعد انتهاء أزمتهم وعودتهم من الإمارات.

وأتم تصريحاته:" إدارة نادي الزمالك ترى أن الـ١٠ أيام مدة الاحتجاز كافية جدًا على الثلاثي خصوصًا أن الموقف لم يكن يستحق كل ما حدث".

جدير بالذكر، أن ثلاثي الزمالك، عادوا مرة أخرى إلى القاهرة أمس، بعد العفو عنهم بقرار سيادي من دولة الإمارات.

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