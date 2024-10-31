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إبراهيم نور الدين: "لا يستطيع أحد إجبارنا على الرحيل"

10:08 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

إبراهيم نور الدين

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كتبت-هند عواد:

كشف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق والمدير الفني للجنة الحكام حاليا، تفاصيل تراجعه عن الاستقالة من منصبه.

وقال نور الدين في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "استقالتي بسبب قدوم خبير أجنبي؟ لا أحد يستطيع إقالة حسام حسن من تدريب منتخب مصر طالما يحقق نتائج إيجابية، ونحن كذلك لا يستطيع أحد إجبارنا على الرحيل طالما نؤدي مهمتنا بنجاح".

وأضاف: "تراجعت عن استقالتي بعد تفهم موقفي وتغيير المسؤول عن تقنية الفيديو في لجنة الحكام، وبالنسبة لإعلان العقوبات على الحكام؟ لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تمنع ذلك، وسأحسم موقفي من انتخابات اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة".

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إبراهيم نور الدين الحكم الدولي السابق تراجع إبراهيم نور الدين عن الاستقالة استقالة نور الدين بسبب قدوم خبير أجنبي
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