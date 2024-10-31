في مؤتمر صحفي.. ميدو يكشف موعد عودته من الاعتزال

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

كتبت-هند عواد:

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، موعد عودته إلى الملاعب مرة اخرى، بعدما قرر العودة من الاعتزال والمشاركة مع أحد الفرق التي لم يفصح عن اسمها، في الموسم الحالي.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيكون هناك مؤتمرا صحفيا قريبا، سأعلن خلاله عن النادي الذي سانتقل إليه، وهذا المؤتمر سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأتم ميدو: "سأكشف عن النادي الجديد خلال هذا المؤتمر، وحاليا أنا أتدرب بشكل جيد وسأكون جاهزا للمشاركة في المباريات".

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