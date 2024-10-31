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محمد رمضان يعلق على لقطة رضا سليم لاعب الأهلي بعد مباراة العين الإماراتي

08:10 ص الخميس 31 أكتوبر 2024
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    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (5)
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    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (2)
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (3)
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (1)
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (8)
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم يغادر ملعب استاد القاهرة قبل تسليم الأهلي الكأس (7)
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم وعمر كمال
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    رضا سليم
  • عرض 13 صورة
    رضا سليم
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علق محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، على لقطة رضا سليم وعدم الاحتفال مع لاعبي الفريق، بعد نهاية مباراة العين الإماراتي، مشيراً إلى الفرق بين حزن اللاعبين وغضبهم.

وقال رمضان،، في تصريحات عبر قناة "etc": "يجب أن نفرق بين حزن اللاعبين وغضبهم، حزن رضا سليم بسبب عدم مشاركته أمر طبيعي وحق له، لكن المرفوض هو الغضب من أي لاعب في الفريق لأي سبب وفي هذه الحالة سيكون هناك رد فعل مختلف".

وأضاف: "لم يحدث تواصل بيني وبين رضا سليم بشكل مباشر بعد نهاية المباراة، خاصة وأن المدة الزمنية عقب المباراة لم تكن كبيرة، لأن الأحداث عقب المباراة لم تكن تستوعب هذا الأمر".

وبالحديث عن علي معلول، قال رمضان: "ملف علي معلول، أخذ أكبر من حجمه وكان هناك تربص من بعض الأشخاص واستنتاجات مختلفة".

وتابع: "علي معلول لاعب كبير وصاحب تاريخ كبير، لديه الرغبة القوية في الاستمرار داخل النادي الأهلي وإعلان اعتزاله في صفوف الفريق".

واختتم رمضان تصريحاته: "معلول من اللاعبين أصحاب التاريخ الكبير مع النادي الأهلي ويستم حدوث مقارنة بين أجانب الفريق، خلال الفترة المقبلة وعقب عودة معلول من الإصابة بشكل طبيعي".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، على حساب نظيره العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل في بطولة الإنتركونتيننتال، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة، بالإضافة إلى التتويج بلقب بطل القارات الثلاث أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم السبت المقبل ، في إطار منافسات الجولة الأولى، ببطولة كأس السوبر المصري.

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النادي الأهلي محمد رمضان رضا سليم موعد مباراة الأهلي المقبلة آخر أخبار النادي الأهلي
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