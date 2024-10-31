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"فوز ليفربول وهزيمة السيتي".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

03:45 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

جاكبو لاعب ليفربول

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أقيمت أمس الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والبطولات، في كافة أنحاء العالم.

وانطلقت مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2024-2025، يوم أمس الأربعاء، بإقامة مباراتين، الأولى جمعت بين حرس الحدود وسموحة والمباراة الثانية بين بين المصري البورسعيدي وطلائع الجيش.

وجاء نتائج مباريات أمس الأربعاء كالتالي.

الدوري المصري

سموحة يفوز على حرس الحدود 3-1.

المصري يفوز على طلائع الجيش 2-0.

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان يفوز على إمبولي 3-0.

فينيسيا يفوز على أودينيزي 3-2.

يوفنتوس يتعادل مع بارما 2-2.

أتالانتا يفوز على مونزا 2-0.

كأس ليبرتادوريس

ريفير بليت يتعادل مع أتليتكو منيرو 0-0.

كأس الرابطة الإنجليزية

ليفربول يفوز على برايتون 3-2.

كريستال بالاس يفوز على أستون فيلا 2-1.

نيوكاسل يفوز على تشيلسي 2-0.

أرسنال يفوز على بريستون 3-0.

مان يونايتد يفوز على ليستر سيتي 5-2.

توتنهام يفوز على مانشستر سيتي 2-1.

الدوري الهولندي

أياكس يفوز على فينورد 2-0.

كأس خادم الحرمين الشريفين

الجبلين يفوز على الاتفاق 3-1.

كأس ألمانيا

فيرديربريمن يفوز على بادربورن 1-0.

هيرتا برلين يفوز على هايدنهام 2-1.

فرايبورج يفوز على هامبورج 2-1.

آينتراخت فرانكفورت يفوز على بروسيا مونشنجلادباخ 2-1.

دارمشتات يفوز على دينامو دريسدين 3-2.

بايرن ميونخ يفوز على ماينتس 4-0.

هوفنهايم يفوز على نورنبرج 2-1.

أرمينيا بيلفيلد يفوز على يونيون برلين 2-0.

نتائج المباريات الدوري المصري ليفربول مانشستر سيتي آينتراخت فرانكفورت
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