مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

فتوح مفاجأة جوميز أمام البنك الأهلي في افتتاح الدوري

09:18 ص الخميس 31 أكتوبر 2024

أحمد فتوح

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

اقترب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، من التواجد في قائمة الأبيض، لأول مرة هذا الموسم، في مواجهة البنك الأهلي، بافتتاح مباريات الدوري المصري.

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الثامنة مساء غدا الجمعة، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد السلام.

وأكد مصدر مطلع داخل النادي الأبيض، أن أحمد فتوح، سيكون مفاجأة جوميز، في قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي.

وأضاف أن أحمد فتوح ظهر بمستوى مميز في الفترة الماضية، خلال مشاركته في التدريبات، جعله قريب من العودة لخوض المباريات مرة أخرى رفقة الفريق الأبيض، بداية من مواجهة البنك الأهلي غدا.

اقرأ أيضا:

خروج ثلاثي الزمالك من قسم الشرطة في أبوظبي


"الزمالك كبير أفريقيا والعرب".. الغندور يهنئ الأهلي بالفوز على العين الإماراتي

أحمد فتوح الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك جوميز البنك الأهلي الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"حلم بالنسبالي".. إمام عاشور يعبر عن سعادته بعد الفوز على العين الإماراتي

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)