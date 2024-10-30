الأهلي يوضح موقف يوسف أيمن من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري

كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية لاعب الفريق يوسف أيمن للمشاركة، خلال المباريات المقبلة، بداية من مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري، بعد انتهاء بروتوكول العلاج الخاص به، بسبب الإصابة بارتجاج خفيف في الرأس خلال مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

وأشار جاب الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن يوسف أيمن شارك في المران الجماعي للفريق اليوم، بشكل مطمئن ودون شكاوى طبية، بعد انتهائه من تنفيذ برنامج استشفائي وعلاجي خلال الأيام الماضية.

وغاب يوسف أيمن عن المشاركة مع النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق أمام العين الإماراتي أمس بكأس الإنتركونتيننتال، التي انتهت لصالح النادي الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

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