مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

الأهلي يوضح موقف يوسف أيمن من المشاركة في مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري

11:46 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

يوسف أيمن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أكد أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية لاعب الفريق يوسف أيمن للمشاركة، خلال المباريات المقبلة، بداية من مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري، بعد انتهاء بروتوكول العلاج الخاص به، بسبب الإصابة بارتجاج خفيف في الرأس خلال مباراة نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

وأشار جاب الله، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن يوسف أيمن شارك في المران الجماعي للفريق اليوم، بشكل مطمئن ودون شكاوى طبية، بعد انتهائه من تنفيذ برنامج استشفائي وعلاجي خلال الأيام الماضية.

وغاب يوسف أيمن عن المشاركة مع النادي الأهلي، خلال مباراة الفريق أمام العين الإماراتي أمس بكأس الإنتركونتيننتال، التي انتهت لصالح النادي الأهلي بثلاثية نظيفة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري الممتاز.

أقرأ أيضاً:

جمال الغندور: مدافع الأهلي كان يستحق الطرد أمام العين

جلسة سليمان وفقرة خاصة للتسديد.. تفاصيل مران الزمالك اليوم

أحمد جاب الله الأهلي يوسف أيمن كأس السوبر المصري الأهلى وسيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا الأهلى الدوري المصري الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"فوز ليفربول وهزيمة السيتي".. نتائج مباريات أمس الأربعاء

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)