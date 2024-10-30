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"فوز وأول كارت أحمر".. المصري البورسعيدي ينتصر على طلائع الجيش بثنائية

11:11 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

إسلام محارب لاعب طلائع الجيش

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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق المصري البورسعيدي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره طلائع الجيش، بنتيجة هدفين دون مقابل، في إطار منافسات الجولة الأولى بالدوري المصري.

وأحرز ثنائية الفريق البورسعيدي في اللقاء، اللاعب صلاح محسن في الدقيقة 52 من عمر المباراة، محمود حمادة في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة، البطاقة الحمراء الأولى في بطولة الدوري المصري الممتاز، خلال الموسم الجديد 2024-2025، حيث تلقى إسلام محارب لاعب فريق طلائع الجيش بطاقة حمراء، في الدقيقة 21 من عمر المباراة.

وكان الموسم الجديد للدوري المصري 202-2025، انطلق اليوم الأربعاء الموافق 30 أكتوبر الجاري، بمباراة تجمع بين فريقي سموحة وحرس الحدود وانتهت لصالح سموحة، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

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