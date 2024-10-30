قصة صورة السولية ورضا سليم في تدريبات الأهلي اليوم

كتبت - نهى خورشيد:

حرص عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مواساة زميله المغربي رضا سليم، بعد أحداث لقاء العين في كأس إنتركونتيننتال.

ورفض رضا سليم الاحتفال مع زملائه بعد انتهاء المباراة، بسبب حزنه على عدم المشاركة في لقاء العين الإماراتي.

ولم يتواجد سليم في احتفالات لاعبو ومجلس إدارة الأهلي، بعدما ترك أرضية الملعب واتجه لغرفة الملابس.

ونجح الأحمر في تحقيق الفوز على العين بثلاثة أهداف جاءت بتوقيع كلاً من وسام أبو علي، إمام عاشور، ومحمد مجدي قفشة.