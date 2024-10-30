"انطلاق المسابقة".. سموحة يفتتح مباريات الدوري المصري بثلاثية في مرمى حرس الحدود

كتب - يوسف محمد:

انطلق منافسات الدوري المصري موسم 2024-2025، بمواجهة جمعت بين فريقي سموحة أمام نظيره حرس الحدود، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمسابقة.

وتمكن فريق سموحة من تحقيق الفوز، على حساب نظيره فريق حرس الحدود بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد "المكس" بالإسكندرية.

وأحرز ثلاثية فريق سموحة في اللقاء، كلا من محمود صابر في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، عبد الكبير الوادي في الدقيقة 4+45، قبل أن يضيف اللاعب حسام حسن الهدف الثالث في الدقيقة 46 من زمن الشوط الثاني.

وسجل هدف حرس الحدود الوحيد في اللقاء، اللاعب محمد أشرف روقا، في الدقيقة 1+45.

ونجح سموحة، في تحقيق الفوز خلال الجولة الافتتاحية بالدوري المصري للمرة الأولى، منذ تحقيقه للفوز على حساب نظيره مصر المقاصة، بنتيجة 2-1 في افتتاح موسم 2018-2019.

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