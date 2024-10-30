حساب الدوري الفرنسي يحتفي بلاعب الزمالك

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كتب - يوسف محمد:

احتفى الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على موقع التغريدات "X"، بالظهير المغربي محمود بنتايك لاعب نادي الزمالك السابق.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صورة لبنتايك وعلق عليها: "ذهب ظهير طوارئ ليجعل القارة بأكملها في حالة طوارئ".

وأضاف: "نتمنى عيد ميلاد سعيد للاعب الدوري الفرنسي السابق والزمالك الحالي محمود بنتايك".

وانضم محمود بنتايك إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من فريق سانت إتيان الفرنسي".

والجدير بالذكر أن بنتايك، تمكن من حصد لقب السوبر الأفريقي بعد الفوز على حساب نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

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