"بعد انتهاء الأزمة".. مصدر يكشف كواليس وصول ثلاثي الزمالك إلى مطار القاهرة

كتب - مراسل مصراوى:

وصل ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، إلى مطار القاهرة مساء اليوم الأربعاء، بعد انتهاء أزمتهم في الإمارات.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن ثلاثي نادي الزمالك، وصلوا منذ قليل إلى مطار القاهرة الدولي.

وكان ثلاثي نادي الزمالك مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، تم إحتجازهم في دولة الإمارات وتعرضوا للتحقيق، بتهمة التعدي على أحد منظمي مباراة الزمالك وبيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، الذي أقيم في دولة الإمارات.

وكانت محكمة أبو ظبي، حكمت صباح يوم أمس الثلاثاء، على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 600 ألف درهم إماراتي على الثلاثي.

وعقب صدور القرار من محكمة أبو ظبي، قرر محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، العفو عن ثلاثي نادي الزمالك.

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