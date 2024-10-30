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أول رد فعل من مصطفى شلبي بعد العودة إلى مصر

07:49 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

مصطفى شلبي

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كتب - يوسف محمد:

علق مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على انتهاء الأزمة التي تعرض لها في الإمارات خلال بطولة السوبر المصري الأخيرة، رفقة كلا من عبد الواحد السيد مدير الكرة ونبيل دونجا لاعب الفريق.

وكتب مصطفى شلبي عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "رسالة إلى أعظم جمهور الكوكب، كلام الشكر لا يوفيكم، حقكم بكل الحب شكراً، على وقفتكم دايماً المواقف بتبين وانتم كالعادة دايماً حاضرين".

وأضاف: "ممتن لكل شخص حاول يطمن، بشكر مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب ومجلس الإدارة وأخواتي لاعبي الفريق".

واختتم شلبي: "الحمدلله ربنا يحفظ الجميع".

وكانت محكمة أبو ظبي، حكمت صباح يوم أمس الثلاثاء، على ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بالحبس لمدة شهر وغرامة 600 ألف درهم إماراتي على الثلاثي.

وعقب صدور القرار من محكمة أبو ظبي، قرر محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، العفو عن ثلاثي نادي الزمالك.

مصطفى شلبي

مصطفى شلبي نادي الزمالك الإمارات السوبر المصري عبد الواحد السيد نبيل دونجا حسين لبيب
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