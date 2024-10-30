"حلم بالنسبالي".. إمام عاشور يعبر عن سعادته بعد الفوز على العين الإماراتي

كتب - يوسف محمد:

إمام عبر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة، بعد الفوز على العين الإماراتي، في بطولة كأس الإنتركونتيننتال والتتويج بلقب بطل أفريقيا، آسيا والمحيط الهادئ.

ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الثاني للنادي الأهلي، في الفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

ونشر إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، عدد من الصور وعلق عليها: "قبل الأهلي مجرد المشاركة في البطولات دى كان حلم بالنسبالي، اني أشارك وكمان ربنا يكرمني بالتسجيل ويكرمنا بالكاس فدي حاجة كبيرة أوي".

وأضاف: "عشان كده قلتها وهكررها مع الأهلي أحلم واللي نفسك فيه هتحققه، احنا أبطال نص الكرة الارضية، احنا الأهلي".

والجدير بالذكر أن الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره العين الإماراتي بنتيجة، ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي أقيم أمس على ستاد القاهرة الدولي.

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