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مدرب الزمالك يحصل على الرخصة التدريبية من الاتحاد الأوروبي

05:03 م الأربعاء 30 أكتوبر 2024

أحمد مجدي

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كتب- محمد خيري:

حصل أحمد مجدي، المدرب العام، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرخصة التدريبية من الاتحاد الأوروبي "يويفا".

ونشر أحمد مجدي صورة الشهادة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب: "الحمدلله وكان فضل الله عليك عظيما".

أضاف: "حصولي على الرخصة UEFA A بعد رحله طويله سنة كاملة بين امتحانات نظرية وعملية إن شاء الله نكمل الرحله إلى الرخصة النهائية".

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أحمد مجدي مدرب الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك
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